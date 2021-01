"La créativité est le mot d'ordre en ce moment", convient Damona Hoffman, coach rencontres et animatrice du podcast "The Dates & Mates". "On peut être frustré par le manque d'options en matière de rencontres ou alors on peut essayer de faire les choses différemment". Superposez un max de couches de vêtements chauds (y compris votre masque), et découvrez nos idées de rendez-vous uniques et adaptées à l'hiver pour chaque étape d'une relation à l'ère pandémique.