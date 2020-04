Confinement : 12 jeux en ligne pour passer le temps entre ami·es

On vit une époque assez étrange et incertaine en ce moment. Tout le monde (ou presque) est cloîtré chez soi dans un effort d'aplatir la courbe et de limiter au mieux la propagation du coronavirus. Maintenant que les rencontres IRL ne sont plus possibles dans un avenir prévisible, on cherche tous de nouveaux moyens créatifs de communiquer avec ses ami·es et sa famille. Mais avouons-le : se parler en FaceTime et faire coucou à son ami·e/voisin·e quand on passe devant sa fenêtre en allant promener le chien, ça va deux minutes. Heureusement, nous disposons d'un outil qui n'existait pas lors des précédentes pandémies de l'histoire : l'internet, et on ne fait pas mieux pour rester connecté (à distance).