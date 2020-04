Wir leben in einer merkwürdigen, außergewöhnlichen, fast schon skurrilen Zeit. Auf der einen Seite tun wir alles dafür, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen zu haben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Aber auf der anderen Seite ist es gerade der Kontakt zu unseren Lieben, der uns davon abhält, vor Einsamkeit in der Selbst-Isolation durchzudrehen. Wir müssen also ein bisschen kreativ werden und nach neuen Möglichkeiten suchen, Zeit mit der Familie und Freund*innen zu verbringen.