“Tu préfères…” : 37 questions à se poser en couple

L'une des meilleures soirées en amoureux dont je me souvienne date du confinement. J'avais redécouvert un article de Modern Love qui avait beaucoup fait parlé de lui en 2015 : " To Fall In Love With Anyone, Do This " (Pour tomber amoureux de n'importe qui, faites ceci). Il s'agissait d'une étude dans laquelle un psychologue donnait une recette pour "faire" tomber amoureux deux inconnus par le biais de 36 questions bien précises.