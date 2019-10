3 ingrédients de saison pour inspirer vos recettes automnales

Notre alimentation est plus variée (et plus compliquée) que jamais auparavant. Pour la première fois depuis le début de l’humanité, nous ne choisissons plus ce que nous mangeons en fonction de ce qui est immédiatement et géographiquement disponible, mais plutôt en fonction de qui nous plait et ce qu’on a décidé de jeter dans le chariot du supermarché pour préparer le diner : des produits en provenance des quatre coins de la planète, qui étaient autrefois inaccessibles. On pense notamment aux bananes, aux avocats et au quinoa. Ces aliments sont devenus la pierre angulaire des régimes alimentaires modernes, particulièrement chez les personnes de classe moyenne, soucieuses de leur santé — mais c’est souvent sans même se demander comment ils sont arrivés jusqu’à nous. Et, le plus souvent, ces aliments sont disponibles dans les rayons de nos supermarchés tout au long de l'année.