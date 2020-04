Le confinement m’a contrainte au célibat pour mon plus grand bien

Pendant ce temps, je mangeais un rôti avec mon amie Hannah, qui avait rompu avec son copain six mois plus tôt. Elle me racontait comment le dernier mec qu'elle avait vu avait décidé de mettre fin à la relation littéralement quelques secondes après le sexe. "Il était toujours en moi et m'a dit : 'Ça ne marche pas, n'est-ce pas ?' Ma cuisse était mouillée par son sperme et il pensait que c'était un moment opportun pour me dire : 'Tu es tellement distante tout le temps'", me confia-t-elle. "Je ne peux plus être traitée ainsi".