Oui, on peut être en faveur de l’avortement et pleurer une fausse-couche

"La décision de devenir parent est l'une des plus importantes qu'une personne puisse prendre dans sa vie, et avoir la liberté d'interrompre une grossesse ou d'avoir un enfant en toute sécurité et de l'élever dans un environnement sain sont les objectifs de la justice reproductive", poursuit-elle. "Ce n'est pas une contradiction. Tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé, y compris l'avortement, et aux ressources nécessaires pour soutenir ses décisions concernant sa vie et sa famille".