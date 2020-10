Natürlich dürfen auch Abtreibungsbefürworter*innen nach einer Fehlgeburt trauern!

Sollte dich der Tweet dazu gebracht haben, an der Mitmenschlichkeit zu zweifeln, helfen dir vielleicht die vielen Kommentare, in denen Webber wegen seiner Gefühllosigkeit zur Rede gestellt wurde. „Ein Klumpen Zellen ist nicht mehr als ein Klumpen Zellen“, schreibt @ScientistMel und meint weiter, wenn eine Person will, dass sich dieser Klumpen Zellen in einen Menschen entwickelt, dann ist das seine oder ihre Entscheidung. Jemand anderes kommentierte einfach nur mit der treffenden Frage: „Was stimmt nicht mit dir?“.