Santé mentale : je suis devenue malgré moi la “psy” de mon coloc

Cécile* et son colocataire Aaron*, tous deux âgés de 24 ans, entretenaient une excellente relation. Amis proches, ils ont décidé de vivre ensemble après avoir tous deux vécu une rupture au début de l'année 2020. Pendant le premier confinement, ils ont été licenciés et ont eu donc beaucoup de temps libre. En traînant ensemble constamment, les choses dont ils parlaient ont progressivement changé, passant de conversations de jeux vidéo à des discussions de plus en plus intenses et profondes sur la vie de famille d'Aaron et les problèmes avec sa nouvelle petite amie. Il frappait à la porte de chambre de Cécile à des heures improbables chaque fois qu'il voulait se confier.