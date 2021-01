Nein, du bist nicht dazu da, deine Mitbewohner:innen zu therapieren

Davon kann vor allem Jill* ein Lied singen. Ihr Mitbewohner Ryan* fing an, sich jeden Abend zu betrinken, um seine dauerhaft schlechte Stimmung zu heben. Nach und nach öffnete er sich dann Jill in zunehmend ernsten Gesprächen, in denen seine Wut teilweise hochkochte, wenn er zum Beispiel über seine harte Kindheit sprach. Ryans Unfähigkeit, seine eigenen Gefühle zu kontrollieren, fing an, Jill Angst zu machen – sie fürchtete sich um ihre Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden, die sie sich mit ihm teilte. „Ich konnte mich irgendwann einfach nicht mehr in seiner Nähe entspannen. Gleichzeitig traute ich mich aber auch nicht, ihm das zu sagen, weil ich Angst hatte, dass ihn das nur noch wütender machen würde, weil er sich dann vielleicht noch einsamer fühlte“, erzählt sie.