Die Winterdepression wird dieses Jahr besonders hart. Was du jetzt tun kannst

All das ist aber kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken oder dich im Winterschlaf zu verkriechen – du kannst nämlich aktiv etwas unternehmen, um der SAD vorzubeugen. Anshu hat ein paar Lifestyle-Tipps, mit denen du den Winter-Blues auf Abstand hältst: Treibe Outdoor-Sport, ernähre dich ausgeglichen und gesund, setze dich beim Arbeiten in die Nähe eines Fensters und gestalte dein Homeoffice so hell und hübsch wie möglich. Inzwischen gibt es auch Lichttherapie-Lampen für zu Hause , die dir ein besonders helles Tageslicht in die Wohnung holen. Und auch, wenn die Sonne längst hinterm Horizont verschwunden ist, kannst du deine Stimmung positiv beeinflussen. Jaya empfiehlt dazu eine spezielle Routine beim Schlafengehen: „Bevor du einschläfst, solltest du auf alle Bildschirme verzichten und deinen Geist beruhigen, indem du meditierst, ein Dankbarkeits-Tagebuch führst oder ein Buch liest.“ Außerdem rät sie zu „ einem Tageslichtwecker , damit du nicht abrupt aufwachst, sondern den Tag ganz sanft beginnst“. Auch dein Homeoffice kannst du optimieren, indem du beispielsweise feste Arbeitszeiten beachtest, deine Umgebung sauber und ordentlich hältst und deinen Wohn- und Arbeitsbereich so gut wie möglich voneinander trennst.