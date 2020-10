Ich habe die verschiedensten Wellness-Gadgets ausprobiert & diese 5 haben mich überzeugt

Dank immer wieder neuer technologischer Fortschritte dreht sich das Rad der Wellness-Industrie schneller denn je. Aber wer soll bei all diesen revolutionären Produkten, Gadgets und Behandlungen noch den Überblick behalten? Was kannst du dir getrost sparen und was kostet dich nicht gleich ein Monatsgehalt? Was sind echte Game-Changer und welche Produkte enttäuschen auf ganzer Linie? Scroll weiter, um zu lesen, was mich wirklich überzeugt hat. In meiner Auswahl ist alles dabei, was das Wellness-Herz begehren könnte – vom Sonnenaufgangswecker bis hin zu stimmungsaufhellenden Diffusern.