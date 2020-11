"Il est important de comprendre que l'anxiété dont on fait l'expérience dans un état de sommeil n'est que l'extension d'une angoisse non résolue en état de veille", explique Mariel Buquè , thérapeute et professeure à l'université de Columbia. Lorsque vous êtes anxieu·se·x ou que vous ne répondez pas à vos angoisses pendant la journée, cela va se répercuter sur votre sommeil. "La capacité de votre corps à se détendre est alors compromise", dit-elle. "Vous ressentirez un état d'agitation plus intense pendant votre sommeil". Et dans les cas les plus graves, poursuit-elle, cela peut vous réveiller au milieu de la nuit ou au petit matin. Vous avez les pensées qui se bousculent, et votre corps est tout tendu. Cela peut également causer des terreurs nocturnes ou avoir pour conséquence un état d'épuisement au réveil.