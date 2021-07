Mit diesen 5 Tipps kannst du ab jetzt sorgenfrei durchschlafen

Was mir letztendlich geholfen hat, war, herauszufinden, was mir tagsüber Stress bereitet (eine Mischung aus mehreren Dingen), mich gezielt darum zu bemühen, meine Angst vor diesen Themen abzubauen (zum Teil mit Hilfe von Tipps, die ich in einigen Podcasts aufgeschnappt habe), und mich an eine Abendroutine zu halten, bei der mir innerhalb weniger Minuten die Augen zufallen, sobald mein Kopf das Kissen berührt. Das Ganze läuft zwar noch nicht ganz am Schnürchen (ich scrolle immer noch durch TikTok, bevor ich das Licht ausschalte), aber es scheint machbar zu sein. Und was am wichtigsten ist: Es funktioniert. Jetzt denke ich nach dem Aufwachen als Erstes daran, wie sehr ich mich auf meinen Morgenkaffee freue und nicht mehr an meine To-do-Liste – und ich könnte nicht dankbarer für diese positive Veränderung sein.