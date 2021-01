Avec tout ce qui se passe, dormir une nuit complète n'est pas chose facile de nos jours. Les troubles du sommeil (par exemple, l'impossibilité de s'endormir ou de rester endormi·e) peuvent entraîner toute une série de problèmes, notamment une léthargie et un état de somnolence importants le lendemain, et sont particulièrement fréquents chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Il existe même un terme pour cela : l' anxiété matinale . Et avec l'immense désir de bénéficier de ce précieux repos, beaucoup d'entre nous développent également une forme distincte d'anxiété du sommeil (terme technique : insomnie psychophysiologique ).