Discuter de caca avec votre partenaire, un tue-l’amour ?

On est dans notre réunion hebdomadaire de rédaction chez R29 et on parle caca. Plus précisément, on parle de nos stratégies pour cacher le fait que l'on fait caca à nos partenaires. On parle de la marque Poo-Pourri , de l'utilisation du papier toilette pour masquer le bruit, de la façon de tirer la chasse d'eau d'un WC qui ne veut pas fonctionner, eh bien, versez un seau d'eau, et tirez la chasse d'eau - je vous en pris. On parle aussi sur le fait de parler de caca avec sa·son partenaire.