Ich rede mit meinem Freund übers Kacken. Ist das der Tod unseres Sexlebens?

Eines der Probleme dabei, das Alltägliche mit dem Erotischen zu vermischen, liegt darin, wie viele Rollen wir einem Partner bzw. einer Partnerin in einer monogamen Beziehung aufzwingen. „Wir haben diesen einen Menschen, dem wir alles aufdrücken“, meint auch Bennett und erklärt, dass wir von einem Partner bzw. einer Partnerin erwarten, uns zu trösten und uns ein Gefühl von Sicherheit zu schenken – gleichzeitig aber auch erotische Leidenschaft in uns auszulösen. „Das ist sehr viel für eine Person.“ Dieses Problem, mehrere Rollen in einer Beziehung spielen zu müssen, ist für Frauen besonders ausgeprägt; viele von ihnen spielen schließlich schon anderweitig zahlreiche Rollen, ob nun die der „Chefin“ bei der Arbeit oder die der „Schlichterin“ in der Familie. In der Beziehung wiederum schlüpfen sie in die Rolle des sexuellen Wesens, irgendwann vielleicht die einer Mutter – und schließlich ja auch noch in die Rolle von sich selbst. Und zu der gehört eben alles, von Menstruation über Schmerz bis hin zum Kacken.