3 Tipps, mit denen du eine gute Chefin & Mentorin wirst

Bereits während des Interviews fühlte ich mich inspiriert und merke, wie der Tatendrang in mir begann zu wachsen. Die Tipps, die sie für junge Menschen parat hat, sind einfach unheimlich nah- und anwendbar. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihren zwei Geschwistern in einem bescheidenen Haushalt in Burkina Faso. Wahrscheinlich musste sie sich ihren heutigen Erfolg mit härteren Mitteln erkämpfen, als man es sich in Europa vorstellen kann. Against all odds also entgegen aller Erwartungen wäre der Satz, mit dem ich ihren Werdegang am besten beschreiben kann. Heute unterstützt sie, als eine der erfolgreichsten Businessfrauen Afrikas, künftige Führungskräfte und gibt die nötigen Tools und Soft Skills an die nächste Generation weiter. Dies tut sie mit einer Ehrlichkeit und Authentizität, die sowohl in Deutschland als auch in Teilen Afrikas selten, aber extrem effektiv und nötig ist.