Ich spreche mit Mikaela Jackson, der Gründerin von She Almighty , einer Plattform, die Karriere-Coaching für Frauen anbietet. Sie versichert mir, dass diese innere kritische Stimme nichts Ungewöhnliches ist: „So viele Frauen, die ich kenne und mit denen ich zusammenarbeite, haben kein Selbstvertrauen. Sie leiden unter Selbstzweifeln und einem Impostor-Syndrom , spielen ihre Stärken herunter, konzentrieren sich auf ihre Schwächen und sind in der Regel nicht gut darin, ihre Erfolge zu feiern“, erklärt sie mir. Da ich selbst etwas Coaching brauche, frage ich Mikaela, was mein übertriebener Gebrauch dieses Satzes über mich aussagt. „Er verrät mir sofort, dass es dir an Selbstvertrauen mangelt. Er dient auch als ein Schutzmechanismus gegen Ablehnung, der mit einer gewissen Tendenz, andere zufriedenstellen zu wollen, einhergeht“, sagt sie. Es ist nicht einfach, das zu hören, aber sie hat Recht. People-Pleasing – also der Drang, gefallen zu müssen und der Wunsch, andere stets zufriedenzustellen – beschreibt mich durch und durch.