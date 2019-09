In meinem Freundeskreis und entfernteren Bekanntenkreis gibt es eine nahezu unglaubwürdige Häufung von Menschen, die nicht nur glücklich sind, sondern auch echt ein gutes Händchen für vieles haben: Tolle Jobs, den richtigen Mann oder die richtige Frau an ihrer Seite, das vierblättrige Kleeblatt quasi ständig in der Hosentasche – was sie beginnen, gelingt ihnen. Ich war nie richtig neidisch auf diese Menschen, aber manchmal habe ich mich gefragt: Wie kann das sein? Wir kennen uns zum Teil schon aus Schulzeiten und es ist für mich immer wieder auffällig, wie viele Personen in diesem Dunstkreis ein so prädestiniertes Leben führen, dass andere vor Neid erblassen. Eine dieser Personen ist Editha*. Wir kennen uns nicht so gut, wie ich andere aus eben diesem Kreis kenne, aber wir gehen ab und zu einen Wein zusammen trinken, quatschen, treffen uns auf Openings und Partys. Edithas Leben ist das Ideal, was sich so manch eine Frau wünscht. Als Modedesignerin eines großen, überregional bekannten Modehauses hat sie einen sie fordernden, gut bezahlten und abwechslungsreichen Job; ihre Altbauwohnung im angesagtesten Viertel der Stadt ist ein Traum, wie man ihn sonst nur auf Pinterest findet, und in diesem Traum von Apartment setzt sie sich jeden Abend zu einem echten Fullpackage an den Tisch. Adrian ist Unternehmensberater, der jeden Monat ein stolzes Sümmchen überwiesen bekommt, aussieht wie ein blonder Surferboy, den man in den perfekten Anzug gesteckt hat, und noch dazu himmelt er sie an wie kein Zweiter. Er schickt Blumen ins Büro, entführt sie gern mal für ein Wochenende in eine tolle Stadt in Europa und wenn ihre Mutter krank ist, nimmt er sich frei, um Editha den Rücken freizuhalten: Kurzum ist ihr Leben also ein wahrgewordener Traum. Jetzt, mit Ende 20, reden plötzlich alle von Hochzeit und Kindern und auch bei den beiden sah ich genau das zeitnah passieren. Zumindest war ich mir bis vor ein paar Monaten mehr als sicher. Bis Editha und ich uns auf einen kühlen Grauburgunder in unserem Stammrestaurant trafen. Erst platzte sie ein bisschen wie ein aufgeregter Teenager heraus damit, dass sie einen neuen Plan habe, um eine halbe Stunde später mit Tränen in den Augen zu fragen, wie das denn sein könne, sie sei doch glücklich und habe doch alles. Kurzform: Ihr Job sei toll, aber eigentlich wollte sie immer mit dem Rucksack durch Südamerika. Adrian sei ein Traum, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt in ihr Leben getreten – und die Wohnung? Ja, wunderschön, aber eigentlich wollte sie ihre Heimatstadt immer mal hinter sich lassen und vielleicht sogar in einer WG wohnen. Ich war überrascht – aber nicht unbedingt negativ. Bei all der Perfektion hatte ich immer den Eindruck, da fehlt doch was. Vielleicht auch der Punkt, dass mal etwas nicht ideal läuft, einfach damit man daran wachsen kann. Adrian war am Boden zerstört, Edithas Eltern entsetzt und viele unserer Freunde sahen sie mit offenen Augen in ihr Unglück rennen, den Mann ihres Lebens verlieren und ihre Zukunft aufs Spiel setzen. Ich konnte all diese Zweifel verstehen, sah aber auch das erste Mal echte Emotionen bei Miss Perfect.