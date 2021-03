Pourquoi les femmes ne peuvent pas s’empêcher de s’excuser au travail ?

Les réactions à mon tweet ont d'abord été un peu déprimantes, mais finalement réconfortantes. Cela m'a rappelé que je ne suis pas la seule à être à m'excuser ou à me justifier. La plupart des femmes ressentent la pression de devoir se faire plus petites, de s'excuser de demander ce qu'on nous doit. Nous avons le sentiment que nous serons considérées comme impolies si nous sommes aussi abruptes et brusques que les hommes. Malheureusement, cela peut souvent être vrai. Je comprends que c'est la même impulsion qui me pousse à dire "Merci beaucoup !!!" à un homme qui me paie trop peu, et à ajouter des emojis et des smiles dans les e-mails.