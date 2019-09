Selbstliebe ist mehr als nur Duftkerzen und Vollbad

Und damit immer noch nicht genug. Self Care und ihr Kern, die Frage, was man braucht, machen nämlich nicht Halt an den Grenzen des eigenen Privatlebens. Irgendwann sollte man sich auch die Frage stellen, ob einem der Job gibt, was man braucht. Und nein, das ist kein Aufruf, sich mit einer Bar auf Barbados selbstständig zu machen. Denn was man braucht und was man will, können zwei unterschiedliche Sachen sein. Dein Job gibt dir nicht die vollkommene Erfüllung? Statt sich selbst zu martern und unter Druck setzen zu lassen, warum man es nicht schafft, doch endlich einen so tollen Job zu haben wie alle anderen, kann man sich fragen, ob Erfüllung wirklich das ist, was man von seinem Job braucht. Es kann nämlich allem Selbsterfüllungs-Ratgeber-Quatsch zum Trotz durchaus auch sein, dass man von seinem Nine-to-five-Job einfach nur eine halbwegs interessante Tätigkeit und eine halbwegs vernünftige Bezahlung braucht. Die Erfüllung kriegt man wo anders her. Von seiner Familie, seinem Hund oder seinen Hobbys. Macht man sich das erst klar, kann das zum einen ernüchternd sein, aber zum anderen auch sehr viel Druck aus Diskussionen und Problemsituationen nehmen. Schließlich geht man an berufliche Herausforderungen ganz anders heran, wenn es nicht um den „Traumjob“ geht, sondern einfach um eine „normale“ Arbeitsstelle.