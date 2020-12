„Es tut mir leid, dass du so denkst“ ist die nervigste Entschuldigung überhaupt.

So erging es nämlich Charlotte, als sie eine einprägsame Erfahrung à la „Tut mir leid, aber es tut mir nicht leid“ während ihres Urlaubs in einem luxuriösen Resort machte. „Ich hatte eine Menge Geld auf den Tisch gelegt, um meine freien Tage dort zu verbringen und freute mich wirklich auf meinen Urlaub. Als ich jedoch mein Zimmer zum ersten Mal sah, war ich enttäuscht, da es überraschend klein war und ich ja schließlich eine Suite gebucht hatte. Das Hotel war ausgebucht. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als in diesem Zimmer zu bleiben. Mir wurden als Entschädigung ein kostenloses Essen und eine Flasche teurer Wein angeboten, was zwar nett war, aber in keiner Weise meine verlorenen Nächte in einer Suite ausglich. Ich erklärte deutlich, dass ich nicht zufrieden mit diesem Angebot war und warum. Als Antwort bekam ich ein einfaches ‚Es tut mir leid, dass Sie so denken‘ zu hören.“ Das Problem wurde letztendlich gelöst, aber in Charlottes Kopf schleichen diese paar kleinen Worte immer noch herum... „‚Es tut mir leid, dass du so denkst‘ kommt einfach unhöflich und abweisend rüber.“