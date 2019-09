Hierzulande sieht die Lage deutlich anders aus. Der Gender Pay Gap in Deutschland liegt noch immer bei 22,4% – ganze 5% über dem europäischen Durchschnitt. In Berliner Start-ups fällt die Zahl noch höher aus: Frauen werden durchschnittlich 25% schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Auch neue Unternehmen werden in der Tech-Branche weitgehend von Männern ins Lebens gerufen: Nur 9% Gründerinnen kann Berlins Silicon Valley vorweisen. Ist eine Frauenquote also längst überfällig? Cook lässt Taten für sich sprechen und wird laut, wenn es nötig ist. Als erster großer US-CEO erklärte er in einem Artikel in der Bloomberg Businessweek, dass er stolz darauf sei, schwul zu sein. Auch zu den Entscheidungen der Trump-Administration bezieht er Stellung: In der ersten Februarwoche erklärte er in einem offenen Brief gemeinsam mit Unternehmen wie Google und Facebook: „Unsere Nation wird durch Migrantinnen und Migranten stärker. Als Unternehmer und Geschäftsführer hängt unsere Fähigkeit, unsere Firmen wachsen zu lassen und Jobs zu schaffen, vom Beitrag von Migranten aller Hintergründe ab.“