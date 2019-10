Vor kurzem schickte mein Cousin mir ein Foto, das er von mir gemacht hat. Darauf grinse ich bis über beide Ohren. Meine Augen fest verschlossen und meine beiden Fäuste in die Luft gestreckt – so als hätte ich gerade Wimbledon gewonnen. Ich sehe ungeheuer glücklich aus – weil ich es war. Dieses Foto entstand auf meiner Hochzeit, direkt nach der Trauung. An meinen Jubel-Move kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern – zugegeben, vieles von dem Tag habe ich am nächsten Morgen nicht mehr gewusst. Meine Hochzeit (besonders die Zeremonie) war eher eine außerkörperliche Erfahrung für mich. Ich wusste nur, dass ich Riesenspaß hatte, tanzte, bis ich meine Füße nicht mehr spüren konnte und dass all der Stress und die Panik in dem Moment, als der DJ The Supremes auflegte, wie Eiscreme in der Sonne dahinschmolzen. Ich konnte es kaum erwarten, die Fotos zu sehen, und am nächsten Tag wachte ich auf und fand Dutzende von ihnen, die über WhatsApp und Social Media in mein Handy strömten. Das mit der Faust war das erste – und in dem Moment, als ich das Bild sah, kam all der vergessene Stress und die Panik innerhalb von Sekunden zurück.