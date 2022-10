Ich drängte mich zurück in Papas Leben, als ich von seinem Krebs erfuhr

Erst als mein Vater vor ein paar Wochen im Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht wurde, sprachen wir den Elefanten im Zimmer an. Vielleicht glaubte er, im Sterben zu liegen und wollte sein Gewissen erleichtern; oder vielleicht wollte er sich bei mir einschleimen, um mich wieder um Geld zu bitten (so mein zynischer Gedanke). Was es auch war – irgendwas bewegte ihn dazu, sich im Bett aufzurichten und mich zu fragen, ob ich irgendwelche Fragen an ihn hätte. Und oh ja, die hatte ich. Ich fragte ihn, ob er sich nur deswegen nie für mich interessiert hatte, weil ich ein Mädchen war und er sich immer einen Sohn gewünscht hatte. Definitiv nicht, versicherte er mir. Er erklärte, er habe sich eine glückliche Familie gewünscht; weil er und meine Mutter sich aber nicht so gut verstanden, suchte er Trost im Alkohol und in den Armen anderer Frauen . Ich wusste zwar, dass ich die jugendfreie Version seiner Story bekam, doch war mir das in dem Moment egal. Wir hatten noch nie so offen und ehrlich miteinander gesprochen, und das wollte ich nicht durch sinnlose Nachfragen ruinieren.