Ich war erleichtert, als mein Vater starb – warum schockiert das so viele?

Während meiner Kindheit schlug die Laune meines Vaters von einer Sekunde auf die andere immer wieder um. Obwohl er mir gegenüber nie gewalttätig wurde und ich nie an seiner Liebe für mich zweifelte, schien ich ihn doch irgendwie zu nerven. Er ging immer davon aus, ich wollte ihn damit provozieren, wenn ich zu laut atmete, zu schnell sprach oder den „falschen“ Ton in der Stimme hatte. Seine Wut kochte schon nach den kleinsten, scheinbar belanglosesten Dingen über. Wenn ich einen Löffel fallen ließ oder es wagte, ihm zu widersprechen, konnte ich beobachten, wie er seine Stirn in Falten legte und sich seine Miene sichtbar verfinsterte. In diesen Momenten wusste ich: Mir standen jetzt drei Tage des stillen Zorns bevor, den ich irgendwie verursacht hatte.