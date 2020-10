Der Seitensprung meines Vaters zerstörte mein Vertrauen in Männer – so baute ich es wieder auf

Als ich älter wurde, bekam ich wieder mit, wie einige der Frauen in meiner Familie von Männern betrogen wurden. Meist endete das in langwierigen, schmerzhaften Scheidungen – und bestärkte mich umso mehr in meinem Glauben, Männer seien schuld am Leid von Frauen. Irgendwann war ich mir sicher, Männer können Frauen von gar nicht anständig behandeln . Ich ging davon aus, dass sie mir, wie auch den meisten Frauen in meinem Umfeld, zwangsläufig eines Tages wehtun würden. Das hatte Konsequenzen: In meiner ersten festen Beziehung fiel es mir schwer, mich meinem damaligen Freund wirklich zu öffnen und mich verletzlich zu zeigen. Ich machte mir Sorgen, er könne mir wehtun und sagen wir mal so: Die Angst war nicht unberechtigt.