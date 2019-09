Weitere frauenfeindliche Massenmörder der jüngsten Vergangenheit, die in den Incel-Communitys wie “Helden“ gefeiert werden, sind unter anderem George Sodini, der 2009 in Pennsylvania in einem Aerobic-Kurs für Frauen drei Menschen und sich selbst tötet, Seung-Hui Cho, der 2007 in Virginia 32 Menschen tötet, nachdem er Berichten zufolge zwei Frauen gestalkt hat, und Marc Lépine, der 1989 an einer Ingenieurschule in Montreal Studenten und Studentinnen voneinander trennt, dann das Feuer eröffnet und 14 Frauen tötet.

Im Vergleich dazu hat keine einzige Frau einen durch Zurückweisung motivierten mörderischen Amoklauf begangen. Reporterin Lux Alptraum schreibt hierzu Anfang des Jahres auf der Webseite Splinter, Frauen, die sich als zu unattraktiv für Männer einschätzen, veranstalteten keine mörderischen Amokläufe. In den Augen vieler Incels haben die Frauen den Schlüssel zum Sex in der Hand und sie sind alle von Natur aus oberflächlich.