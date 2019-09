In einer US-Umfrage sagten 57 Prozent der befragten Familienväter, dass ein Elternteil zu sein „einen extrem großen Beitrag zu ihrer Identität“ beisteuert. Der Leiter des Zentrums für „WorkLife Law“ am Rechtsinstitut der University of California, Joan C. Williams, sprach in einem New York Times-Interview im Jahre 2010 von einem „neuen Ideal des guten Vaters als fürsorglicher Papa und nicht nur als Brotverdiener.“