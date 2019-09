11 Warnsignale, die Leute übersehen haben, als sie betrogen wurden

1. Sie haben keinen Sex mehr.

"Als mir mein Ehemann sagte, er wolle keinen Sex mehr haben, bis für ihn unsere Probleme gelöst waren, dachte ich, er sei höflich. Doch es stellte sich heraus, dass er in dieser Zeit mit seiner Kollegin schlief. Lange Rede kurzer Sinn: Er sagte mir, er liebte mich nicht mehr, wolle aber an unserer Ehe arbeiten. Ich habe das für acht Monate versucht, nur um dann herauszufinden, dass er seit Monaten in seine Kollegin verliebt war und zu feige war, es mir zu sagen.“ - Jamie B.