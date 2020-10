Comment la thérapie a changé ma perception toxique des hommes

Lorsque j'ai découvert que la rupture de mes parents était due à l'infidélité de mon père , tout ce à quoi je pouvais penser était que ma mère, la personne que je croyais être la femme la plus forte et la plus inspirante du monde, avait été réduite aux larmes presque chaque nuit à cause des méfaits d'un homme. Et cet homme était mon père.