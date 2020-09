Tout comme les Alcooliques Anonymes, les CoDA garantit un certain anonymat (seuls les prénoms sont utilisés) et fonctionne selon le même programme en 12 étapes. Les réunions suivent une structure similaire : les personnes partagent leurs expériences, soit à tour de rôle, soit à mesure qu'elles se sentent concernées, et des règles similaires sont appliquées (pas de discussions croisées ni de commentaires en aparté). Les réunions sont gratuites et ouvertes à tou·tes, et la liste des lieux et des horaires est disponible en ligne. Les participant·es se voient attribuer des "parrains". Et bien que ce ne soit pas obligatoire, à la fin d'une réunion, le groupe se tient par la main et récite ensemble la prière de la sérénité.