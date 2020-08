J’ai su que mon ex me trompait grâce au tarot & à l’astrologie

Mais il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui me suis posée cette dernière question. Je captais une étrange énergie de la part de mon copain, et ça m'a rendue méfiante. Il ne m'accordait pas beaucoup d'attention et ne flirtait pas avec moi. Et il refusait de m'appeler au téléphone à des heures où habituellement nous avions nos appels. Chaque fois que je posais une question sur notre relation, il me répondait avec ambivalence. Heureusement pour moi, j'ai le don de la vision cosmique au bout des doigts. Je sais comment capter les ondes et utiliser les étoiles et les cartes pour m'aider à éviter les réactions trop ambiguës d'un partenaire.