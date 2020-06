4 bruits indiquant la présence d’un fantôme chez vous

Parmi les très nombreuses histoires, plaintes et questions qui sont postées sur le site Reddit, comme les subreddits Paranormal et Ghosts , il y a quelques sons fréquemment cités que les utilisat·rice·eurs mentionnent lorsqu'ils décrivent leur éventuel lieu hanté. Ils entendent des voix, des pas désincarnés, ou, ce qui est peut-être le plus effrayant, le son d'une femme qui soupire. Bien sûr, tout bruit qui sort de l'ordinaire peut être troublant, mais il y a quelque chose dans ces sons en particulier qui pousse les gens à croire qu'ils sont, vraiment, de l'autre monde.