Comment parler aux esprits selon une médium

Que vous puissiez ou non vous connecter instantanément aux fantômes, Owens affirme qu'il est important de s'entraîner et de s'instruire avant de se lancer dans une pratique sérieuse de médiumnité. Cherchez des livres sur le sujet et, plus important encore, trouvez un mentor qui peut vous initier aux subtilités de la communication avec les esprits. "La formation avec un médium est nécessaire pour acquérir une éthique, savoir ce qui vous arrive, et du discernement [la capacité de reconnaître les différents esprits pour ce qu'ils sont vraiment]", explique Owens. Même si vous voulez juste essayer pour le plaisir, demander des conseils à un médium expérimenté est la meilleure façon de commencer.