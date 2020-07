Aber egal, ob du nun diese Verbindung zu Geistern hast oder nicht, Owens meint, viel Übung und die Weiterbildung in der Thematik ist der Schlüssel zur Kommunikation mit dem Übernatürlichen. Lies Bücher zu diesem Thema und – was noch wichtiger ist – finde eine*n Mentor*in, der oder die dich in die Feinheiten der Kommunikation mit Geistern einführen kann. „Die Ausbildung mit einem Medium ist notwendig, damit du ein ethisches Verständnis bilden kannst, verstehst, was mit dir geschieht, und erkennst, um welche Art von Geist es sich bei deiner Verbindung handelt“, sagt Owens. Selbst wenn du es nur zum Spaß versuchen willst, solltest du am besten ein erfahrenes Medium um Tipps bitten.