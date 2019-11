Schon in den Anfangsszenen wird klar, dass dieser Film mehr ist, als ein niedlicher Teenie-Film: Für die Bewohner*innen von Friendship ist Whipstaff Manor als das örtliches Geisterhaus bekannt. Für Carrigan Crittenden (Cathy Moriarty) ist es dagegen eine bröckelnde Erinnerung an ihren toten Vater, den sie über alles verachtete. Als sie das verfluchte Anwesen erbt, will sie alles einfach niederreißen – doch Dibs, ihre Assistentin und Freundin, findet eine Karte, auf der ein verborgener Schatz gekennzeichnet ist. Und der soll in den Tiefen der Villa verborgen sein. Als sie aber hineingehen wollen, um ihn zu holen, werden sie von gleich vier Geistern überrascht. Whipstaff ist die Heimat von Casper (gesprochen von Malachi Pearson und gespielt von Devon Sawa in seiner menschlichen Form), einem jungen Geist, der verzweifelt nach Gesellschaft sucht, und seinen drei Geister-Onkeln, Stretch, Stinky und Fatso (gesprochen von Joe Nipote, Joe Alaskey und Brad Garrett). Wenn sie ihren Schatz haben will, muss Carrigan also einen Spezialisten hinzuziehen.