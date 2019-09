Ein Liebesbrief an Kohlenhydrate

Was mir außerdem an Kohlenhydraten gefällt, ist ihr vornehmes Understatement, selbst wenn sie der eigentliche Star eines Gerichts sind. Anders als Proteine, die sich ins Rampenlicht stellen und schreien „Schau mal, wie toll ich bin“, würden die bescheidenen Kohlenhydrate nur vom Tellerrand aus murmeln: „Ich bin die Nudel, und ich bin hier um alle anderen zu supporten“. Dabei verdienen so viele Gerichte mit Kohlenhydraten in Wirklichkeit Standing Ovations! Eine Backkartoffel mit einer leckeren goldbraunen Knusperschale und einem butterweichen, duftenden Inneren beispielsweise kann, wenn sie richtig zubereitet wird, ein spektakuläreres Dinner abgeben als so mancher Hummer. Und wie geil es sich anfühlen kann, einfach nur vor einem riesigen Teller Pasta zu sitzen, muss mir nun wirklich niemand erzählen. Oder wie es der berühmte Foodie Kevin McCallister aus Kevin – Allein zu Haus einmal treffend formulierte: „Lieber Gott, bitte segne diese nahrhaften 5-Minuten-Mikrowellen-Makkaroni mit Käse und die, die sie mir so billig verkauft hat.“