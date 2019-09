Meine Freundin war sehr besonders: Wenn sie auf eine Party kam, waren alle begeistert von ihrer Offenheit, ihrem Humor, ihrem Charme. Bevor sie krank wurde, war sie so voller Energie und Lebensfreude. Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich an ihren 25. Geburtstag denke. Sie veranstaltete ein Wodka-Wetttrinken und tanzte danach fünf Stunden am Stück. Oder an ein Ritual: Nach jedem Treffen schrieb eine von uns eine SMS, in der stand, wie schön es gewesen war, dass wir uns bald wiedersehen müssen. Sie hat mir oft gesagt, dass sie froh ist, dass ich ihre Freundin bin. Ich hätte es ihr viel öfter sagen müssen.