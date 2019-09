Nach dem Suizidversuch: 15 Überlebende erzählen ihre Geschichten

Stage wusste aus erster Hand, dass Isolation tödlich sein kann. „Bei mir wurde 2004 eine bipolare Störung des Typ II diagnostiziert“, schreibt sie. „Ich habe außerdem neun Jahre Selbstverletzung und einen Suizidversuch hinter mir, der durch eine emotional und körperlich missbräuchliche Beziehung katalysiert wurde.“ Stage war nicht nur durch ihren eigenen Kampf mit psychischer Krankheit und Selbstverletzung zum Handeln gezwungen, sagt sie, sondern auch durch den Verlust von Freunden an den Suizid und den ungeheuerlichen Mangel an Ressourcen, die Suizidüberlebenden in den USA zur Verfügung stehen. Deshalb schuf sie als autodidaktische Fotografin das Multimedia-Geschichten-Erzählprojekt Live Through This, das Überlebende eines Suizidversuchs unter dem Schleier der Anonymität unserer Kultur hervorholt und sie dazu ermutigt, ihre Erfahrungen zu teilen — mit Gesichtern und Namen. Das Projekt zielt auch darauf ab, das Bewusstsein für das „grundlegende Prinzip der Suizidprävention“ zu erhöhen, das lautet: „Wenn du befürchtest, eine geliebte Person könnte suizidal sein, FRAGE."