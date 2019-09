Seit meinem 11 Lebensjahr bin ich eine Tochter ohne Vater – denn mein Vater nahm sich sein Leben. Der Tag, an dem ich es erfuhr, ist szenenweise noch immer gestochen scharf in meiner Erinnerung. Es war ein Donnerstagnachmittag, als mein großer Bruder plötzlich im Eingang des Schullandheims stand. Es war die erste Fahrt mit der neuen Klasse. Ich hockte im Flur auf dem Boden und band mir gerade die Schnürsenkel meiner Turnschuhe zu, als ich ihn bemerkte. Und obwohl ich nicht wusste, was geschehen war, schossen Tränen in meine Augen. Ich wusste instinktiv, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Wir gingen nach draußen auf den Hof, um zu reden. Genau an der Mauer neben dem Basketballkorb, auf den ich die ganze Woche geworfen hatte, erfuhr ich vom Tod meines Vaters. Für mich passierte es ohne Vorwarnung und ich konnte es einfach nicht begreifen. An die Tage danach kann ich mich kaum noch erinnern.