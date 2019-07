2009 gab Neustadter in The Daily Mail zu, dass der Film geschrieben wurde, um seine Seele von rachsüchtigen Gefühlen gegenüber einer Ex-Freundin zu befreien, die ihn fallen ließ (ob der oben genannte Name ihr richtiger ist, ist nicht bekannt). „Der fertige Film erzählt alles so, wie es passiert ist“, schrieb er in einem Essay, der mit der britischen Premiere erschien. „Wie peinlich meine kindliche Hingabe auch sein mag und wie distanziert es sie auch aussehen lässt.“ Mit diesen Worten hat Neustadter aber nur die Motive des Films noch rätselhafter gemacht. Tom wird als der hoffnungslose Romantiker dargestellt, der sich in das falsche Mädchen verliebt, während Summers Handlungen als „distanziert“ beschrieben werden. Tatsächlich ist sie das ganz und gar nicht. Im gesamten Film versucht Summer Tom wiederholt zu erklären, dass sie nicht an einer langfristigen Beziehung interessiert ist. Aber anstatt das zu akzeptieren, sieht er es als Herausforderung glaubt sie umstimmen zu müssen. Deshalb wirkt es aus seiner Sicht auch sehr romantisch. Aus Summers Perspektive könnte der Film auch (500) Day of wie erkläre ich dem, zugegeben, niedlichen Typen, dass wir nur Freunde mit gewissen Vorzügen sind?