Die Zeiten, in denen der Weihnachtsmann a.k.a. Santa Claus, nur ein alter, dicklicher Greis war, gehören der Vergangenheit an. Sind wir mal ehrlich: Als neuer Weihnachtsmann in Santa Clause sah Tim Allen schon echt gut aus (vielleicht sogar besser als sein normales Ich…)! Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: Kurt Russel sorgte als Weihnachtsmann in The Christmas Chronicles dafür, dass wir uns gar nicht mehr so sicher waren, ob wir nicht doch ein wenig unartig sein sollten. Also, warum sollte der Weihnachtsmann denn nicht auch hot sein dürfen? Schaden tut es am Ende niemandem…