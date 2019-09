Du kriegst langsam Bauchschmerzen von den ganzen Dominosteinen, die du gefuttert hast. Last Christmas läuft seit drei Stunden in Endlosschleife bei Spotify. In deinem von Kerzen erleuchtetem Wohnzimmer duftet es nach Räucherkerzen. Und trotzdem bist du so gar nicht in Weihnachtsstimmung? Dann versuch’s doch mal mit Weihnachtsfilm-Bingewatching!