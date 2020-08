Ce que des hommes célibataires pensent des rencontres après 30 ans

"Pour moi, je pense que les activités les plus calmes - les activités quotidiennes - se rapportent davantage à la situation. Beaucoup de mes amis sont en couple, alors quand arrive le week-end et que je demande ce que tout le monde fait, tout à coup, chaque homme et son chien partent pour Center Parcs. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce que font les autres et puis, qu'est-ce que je fais ?