Danach stürzte ich mich schnell in die Dating-Welt – aber nicht, weil ich es wirklich wollte. Mein Ex hatte in Paris schnell jemand Neues an seiner Seite und führte sie überall dorthin aus, wo wir ein paar Monate zuvor noch zusammen gewesen waren (auf unserem Jahrestags-Trip, ironischerweise). Meine instinktive Reaktion war: Pff, wollen wir doch mal sehen, wer hier wem wehtut. Also entwickelte ich eine Routine. Ich ging auf Dates, für die ich noch gar nicht wirklich bereit war, kehrte dann alleine in eine Wohnung zurück, die sich merkwürdig leer anfühlte, checkte die Insta-Story von meinem Ex und rief dann meine Mutter an, um sie zu fragen, wie es meinem Vater in dem Demenz-Heim ging, in das er in Neuseeland gerade gezogen war.