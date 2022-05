Das Schlimmste in Unser Vater – Dr. Cline sind nicht die Taten selbst

Es stellte sich heraus, dass Dr. Cline über Jahrzehnte hinweg in seiner Klinik sämtliche Samenspenden zerstört hatte – sowohl von Samenspendern als auch von den Partnern oder Ehemännern der jeweiligen Patientinnen. Dann, wenn die Frauen in einer verletzlichen Position in seinem Behandlungsraum lagen – mit den Füßen in den Steigbügeln des Behandlungsstuhls, untenrum nackt –, masturbierte er im Nebenzimmer und injizierte daraufhin sein eigenes Sperma in die Frauen