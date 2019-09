Die Tatsache, dass mein damaliger Freund bereits voll im Job stand und ich gerade dabei war, mein Studium abzubrechen, war ein weiterer Grund, wieso ich das Kind auf keinen Fall bekommen wollte und konnte. Ich wäre mein Leben lang von diesem Mann abhängig gewesen, der mich ehrlich gesagt nicht besonders gut behandelte. Er trank viel und ging oft feiern und im Nachhinein schien mich meine Intuition wohl vor Schlimmerem bewahren zu wollen, denn er starb nur drei Jahre später. Wenn man den Gedanken zu Ende denkt, dann wäre ich heute alleinerziehend ohne Job und ohne Perspektive. Ich hätte mich um einen anderen Menschen kümmern müssen, bevor ich überhaupt selbst wusste, was ich vom Leben will. Es hat mich tatsächlich noch viele weitere Jahre und beinahe ebenso viele Jobs gekostet, bis ich meinen Weg kannte. Es ist ein guter Weg. Dazu kommt noch, dass Frauen nach wie vor den Großteil der Erziehungsarbeit übernehmen und ein Einstieg ins Berufsleben für mich daher beinahe unmöglich gewesen wäre. Für mich damals eine Horrorvorstellung. Ich liebe meinen Job und bin dankbar für alles, was ich erreicht habe. Trotzdem zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich an meinen Schwangerschaftsabbruch vor fünf Jahren denke. Es war einfach nicht die richtige Zeit für uns – aus ganz vielen Gründen.