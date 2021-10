Squid Game zu gucken, macht dich nicht weniger kapitalistisch

Um gegenüber dem Autor und Regisseur von Squid Game, Hwang Dong-hyuk (der die Show schon 2009 schrieb, daraufhin aber zehn Jahre lang von Filmstudios abgewiesen wurde und seinen Laptop verkaufen musste, um finanziell überhaupt über die Runden zu kommen), fair zu bleiben: Ein großer Teil der antikapitalistischen Message der Serie scheint in der Übersetzung verloren gegangen zu sein. In einem viralen TikTok erklärte Youngmi Mayer, Co-Moderatorin beim Podcast Feeling Asian , englischsprachigen Zuschauer:innen seien wichtige Nuancen in entscheidenden Szenen entgangen – wie zum Beispiel in der Murmel-Szene in Episode 6. In der aktuellen englischen Übersetzung sagt Oh Il-nam dort: „We share everything“ – also „Wir teilen alles“ –, im Koreanischen aber so viel wie: „Zwischen uns beiden gibt es keinen Besitz.“ Wichtig zu bedenken ist dabei aber, dass viele Übersetzer:innen chronisch unterbezahlt und überarbeitet sind. Deswegen betont Mayer auch: „ Daran sind die Produzent:innen schuld .“